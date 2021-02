Tientallen diefstallen op Italiaans eiland: alle 400 bewoners zijn verdacht

Het kleine Italiaanse eiland Capraia is in de ban van een reeks mysterieuze diefstallen. Drie politiedetectives zijn op de zaak gezet en alle 400 bewoners kijken naar elkaar en wijzen elkaar aan als dader.

Het lijkt wel een Hercule Poirot-verhaal van Agatha Christie, maar op Capraia is het dus bittere ernst. Het gaat namelijk niet om wat kruimeldiefstallen of een vermiste vaas. Het gaat om zeer goed geplande diefstallen. Uit een krantenwinkel werd maar liefst 60.000 euro gestolen. De dieven braken ook binnen bij de onderburgemeester van het eiland. Ze vertrokken met cash en juwelen die zelfs verstopt zaten in meubelen.

“Heel triestig. Het voelt aan alsof je bestolen wordt door je eigen familieleden”, reageerde onderburgemeester Fabio Mazzei. “Ze sloegen toe op de juiste dag. Alsof ze wisten dat ik in Pisa zou zijn. En ze kenden het huis heel goed.”

Vorig jaar sloot op het eiland de enige bank, daardoor hebben veel inwoners hun hele spaarboek in huis. De burgemeester vreest daarbij dat het gemeenschapsgevoel helemaal zal verdwijnen. “Vrienden, buren en familieleden verdenken elkaar. Onze eens zo hechte gemeenschap kent nu al breuken”, zei Marida Bessi.