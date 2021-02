Herman Goossens: “We laten ons in slaap wiegen door de cijfers”

Ons land doet het relatief goed als we naar de coronacijfers kijken en dat stemt ons hoopvol voor de toekomst. Toch waarschuwt professor Herman Goossens op Radio 1 dat we ons niet mogen in slaap laten wiegen. “Als we niet oppassen krijgen we een derde golf die groter is dan de eerste en de tweede.”

Microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) wil niets aan het toeval overlaten. “Ik ga dit virus nooit meer onderschatten. Ik heb nu vijf modellen gezien voor Europa en alle vijf zeggen ze hetzelfde. De klassieke variant zal verdwijnen en de Britse zal in maart al de dominante mutatie worden in heel Europa. Die is besmettelijker en stilaan zien we dat die ook agressiever is en voor meer ziekenhuisopnames en doden zorgt.”

De vaccinaties gaan volgens Goossens nog niet meteen een grote rol spelen. “Die gaan helpen maar niet voldoende om dit tegen te houden. Alle modellen tonen hetzelfde. Als we vanaf 1 maart versoepelen krijgen we een derde golf die groter zal zijn dan de eerste en de tweede.”