Kyril Louis-Dreyfus (23), zoon van ex-Standard-eigenaar, wordt bij Sunderland jongste voorzitter van Engeland

Kyril Louis-Dreyfus is amper 23 jaar, maar mag zich voorzitter noemen van Sunderland. De overname werd goedgekeurd door de English Football League. Kyril is de zoon van Louis-Dreyfus, de voormalige eigenaar van Standard en Olympique Marseille.

Kyril Louis-Dreyfus is een van de drie zoons van de Frans-Zwitserse zakenman Robert Louis-Dreyfus, die CEO was van Adidas voor hij zich inkocht bij Marseille en Standard. In 2009 stierf hij op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie.

Sunderland was tot 2017 een vaste waarde in de Premier League, maar zakte sindsdien af naar de League One, de derde klasse in Engeland. Daar staat het momenteel zevende, op één punt van een plaats die recht geeft op deelname aan play-offs voor promotie.

Reeds in december 2020 kwam het tot een akkoord over de overname, maar de English Football League moest nog zijn akkoord geven. Dat is nu gebeurd. De vorige eigenaar Stewart Donald blijft aan boord als minderheidsaandeelhouder.

