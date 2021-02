Onmiddellijke aanhouding gevorderd voor voetbaltrainer die negenjarige jongen betastte

Maasmechelen - Een 56-jarige voetbaltrainer uit Maasmechelen is door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden omdat hij een voetballertje van negen jaar seksueel betastte. De rechter vorderde ook de onmiddellijke aanhouding van de Maasmechelaar die de komende vijf jaar ook zijn rechten kwijt is.

De Maasmechelaar was in het najaar van 2019 de trainer van de voetbalploeg waar de negenjarige jongen in speelde. Tijdens de trainingen gaf de vijftiger de jongen allerlei complimenten en beloofde hij de jongen dat hij een profvoetballer van hem kon maken. De trainer zou ervoor zorgen dat zijn pupil bij FC Roda kon deelnemen aan de testen daar.

Ook zijn moeder geloofde de trainer en ging in op zijn aanbod toen hij haar zoon extra kosteloze krachttrainingen wilde geven bij hem thuis. Tijdens die krachttrainingen betastte hij de jongen. De jongen mocht hierover niets zeggen tegen zijn moeder. Als beloning zou hij dan een computer krijgen met kerstmis.

In het vonnis staat te lezen dat op het ogenblik van de feiten de trainer ook al in behandeling voor zijn seksuele problematiek. “Hierdoor beschikte hij over de contactgegevens van hulpverleners die hem konden helpen toen hij voelde dat hij opnieuw de drang kreeg om feiten te plegen.” De man deed dat echter niet.

Aan de jongen en zijn moeder moet de trainer ook een schadevergoeding betalen van 2.500 euro, vermeerderd met de gerechtskosten en intresten.