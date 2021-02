Jeruzalem bedekt onder zeldzaam laagje sneeuw

Een winterstorm heeft donderdag sneeuw, hagel en regen naar Israël en de Palestijnse gebieden gebracht. Met als gevolg dat Jeruzalem bedekt werd onder een zeldzaam laagje sneeuw.

Onder meer de oude binnenstad, die dateert van de tijd van het Ottomaanse rijk, en de Klaagmuur waren onder een wit laagje bedekt, net als de Tempelberg met de al-Aqsa-moskee en de Rotskoepel.

De sneeuw bereikte ook Ramallah, op de Westelijke Jordaanoever, en de Golanhoogte.

Nu de derde lockdown stilletjes wordt versoepeld, boekten de Israëli’s massaal vakantieverblijven in het noorden van het land om de zeldzame sneeuwval van dichtbij te beleven.

Tientallen sneeuwruimers en bulldozers werden in Jeruzalem ingezet om de straten vrij te maken. In sommige regio’s startten de scholen later of bleven ze zelfs helemaal dicht. Verschillende regio’s kregen ook af te rekenen met elektriciteitspannes.