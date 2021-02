Klasgenootjes komen samen om afscheid te nemen van Hailey (10)

Leopoldsburg - Leopoldsburg is nog steeds in shock na de dodelijke brand van dinsdagavond waarbij de 10-jarige Hailey omkwam. Haar klasgenootjes kwamen donderdag samen om afscheid te nemen. Ze trokken ook naar het afgebrande huis, een bijzonder emotioneel moment.

Het vijfde leerjaar van de Kampse basisschool FLX telt een leerlinge minder. Dinsdagavond overleed immers de 10-jarige Hailey bij een zware woningbrand. Ondanks de krokusvakantie staat de school donderdag uitgebreid stil bij het verlies. “Ik kan het nog steeds niet geloven”, zegt een klasgenoot. De ouders zijn tevreden dat de school hun kinderen nu al uitnodigt. “Dit is het ideale moment voor hen om al hun vragen te stellen. Ze zullen hier antwoorden krijgen die ik misschien niet kan geven.”

De school schakelt een rouwtherapeut in om de leerlingen en het personeel psychologische ondersteuning te bieden. “We geven iedereen de kans om het verlies op zijn of haar manier te verwerken. We hebben vandaag een stiltekamer ingericht die ook na volgende week door de leerlingen kan gebruikt worden”, legt therapeut Lies Scaut uit.

Uiteraard is corona niet verdwenen. Dat maakt het troosten een pak moeilijker, beseft Scaut. “Troosten zonder aanraking is bijna onmogelijk bij kinderen.”

LEES OOK. Moeder van overleden Hailey (10) bezoekt woning in Leopoldsburg na zware brand: “We kunnen het nog steeds niet vatten” (+)

Woning

Na de momenten in het schoolgebouw, trokken de klasgenootjes naar het afgebrande huis, samen met hun ouders en andere vriendjes. Ook de mama van Hailey was daarbij, ondersteund door haar beste vriendin. De kinderen speelden een liedje af en hadden ook een hart geknutseld waarop ze witte rozen staken. Een bijzonder emotioneel moment. “Onwezenlijk”, zeggen de juffen van Hailey. “Dit doet veel pijn, het is niet te begrijpen. We zijn de hele namiddag samengeweest met de klas. We hebben samen geweend, we hebben leuke anekdotes verteld, we hebben samen geknuffeld. Maar je voelt dat het heel moeilijk wordt om de draad weer op te pikken. Het zal nooit meer hetzelfde zijn.”