Cybercriminaliteit piekt, maar politie krijgt bijna helft jobs niet ingevuld

Terwijl de cybercriminaliteit piekt als nooit voordien, kampt de federale politie met een nijpend tekort aan gespecialiseerde cyberspeurders. Slechts 26 van de 44 zitjes bij de Federal Computer Crime Unit (FCCU) zijn bezet. De nieuwe rekruteringscampagne, die binnenkort van start gaat, wil dan ook zo veel mogelijk kandidaten met de nodige vaardigheden aantrekken.

Het tekort aan manschappen binnen de Computer Crime Units van de politie is een chronisch probleem. In 2018 was slechts de helft van het kader van FCCU bezet. Drie jaar later zijn daar slechts vier mensen bij gekomen. “Ook verscheidene regionale units kampen met een tekort aan cyberspeurders”, bevestigt de federale politie.

Waar het schoentje knelt? Ongetwijfeld bij de verloning. “Mensen met een identieke informaticaopleiding krijgen in de privé doorgaans een heel wat aantrekkelijker loon aangeboden dan bij de politie. En dan hebben we het nog niet over extra voordelen, zoals een firmawagen, waarmee de privé de beste kandidaten probeert weg te kapen”, beseffen ze bij zowel de politie als het ministerie van Binnenlandse Zaken.

ICT’ers die dan toch voor een loopbaan bij de politie kiezen, komen meteen voor een tweede dilemma te staan: verdergaan als politieman of -vrouw, of liever als burgerpersoneel? “Beide opties vragen een zekere motivatie”, zeggen insiders. “Om volwaardig politieman/vrouw te zijn moet je ook de opleiding daartoe volgen, waardoor je gedurende meer dan een jaar niet meer met informatica te maken krijgt. Je moet dus intussen de razendsnelle evolutie in deze branche op eigen kracht bijbenen. Wie voor een burgerloopbaan kiest (CALog in politietermen), kijkt dan weer aan tegen een gapende loonkloof met zijn politiecollega. En zal ook niet bij alle opdrachten ingeschakeld kunnen worden, zoals huiszoekingen.”

Meer burgers?

Toch is het aantrekken van meer ICT’ers uit het burgerleven een van de pistes waarmee de politie het acute tekort aan cyberspeurders zo snel mogelijk wil opvangen. “Deze mensen kunnen met hun specifieke kennis perfect analyses uitvoeren, waarvan de resultaten door hun teamgenoten met politiebevoegdheid in een proces-verbaal gegoten worden. Een aangepaste vergoeding zou natuurlijk een welkome stimulans zijn.”

Een nieuwe rekruteringscampagne is in de maak. Maar voorlopig laat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) niet in haar kaarten kijken welke troeven ze op tafel zal leggen.