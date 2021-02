Spits van AC Milan had bij Cercle Brugge kunnen spelen: “Maar Erling Haaland vond dat geen goed idee”

Jens Petter Hauge (21) verliet het Noorse Bodo/Glimt begin dit seizoen voor AC Milan. De Noorse linksbuiten genoot ook de belangstelling van Cercle Brugge, maar die overgang werd hem afgeraden door… Erling Haaland.

“Ik praat veel met Erling”, vertelde Petter Hauge, die samen met de spits van Dortmund bij de Norose nationale ploeg speelt, in een interview met CBS Sports. “Toen ik deze zomer dicht bij een Belgische club stond (Cercle Brugge, nvdr.) had ik het daar met hem over. Erling vond dat het misschien beter was om het aanbod af te slaan en te wachten op iets beters. Toen hij hoorde van de interesse van AC Milan zei hij meteen: ga ervoor. Vandaag ben ik erg blij met die keuze.”