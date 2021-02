REACTIES. Ruud Vormer: “Thuis moeten we Dinamo Kiev kunnen uitschakelen”

Een gehavend Club Brugge sleepte donderdagavond een 1-1-gelijkspel uit de brand tegen Dinamo Kiev. Een uitslag die blauw-zwart hoopvol stemt voor de terugwedstrijd. “Als we ons spel spelen, kunnen we ze pijn doen”, aldus Ruud Vormer.

Ruud Vormer was tevreden na de wedstrijd. “Ik denk dat we vandaag, in moeilijke omstandigheden, een tik hebben uitgedeeld aan Kiev. Het is enorm koud, en daar kwam ook nog eens een koude wind bovenop. Je weet dat het -10 is, en dan probeer je elkaar wat op te peppen. We zijn tevreden om met 1-1 naar huis te kunnen gaan. Thuis moeten we ze kunnen uitschakelen, al zal het niet makkelijk zijn. Kiev blijft een sterke ploeg. Maar als we ons spel spelen, kunnen we ze pijn doen.”

Vormer erkent wel dat het beter kon donderdag. “In de eerste helft hadden we meer de diepte moeten zoeken, en de ruimtes beter moeten benutten. Op die manier hadden we ze vandaag meer pijn kunnen doen, maar dat is iets dan we volgende week in Brugge zeker zullen doen. Het spel kon vandaag beter, maar dat maakt nu niet zoveel uit.”

Vormer heeft ook lof voor de goal van Kiev, maar hij maakte zich geen zorgen. “Die jongen (Buyalskyy) schiet hem wel fantastisch binnen, maar we wisten dat we op elk moment konden tegenscoren. Op stilstaande fases kunnen we altijd gevaarlijk zijn.”

De Nederlander was ook tevreden met de back-up staf in Kiev. “Natuurlijk mis je de coach en de rest van de staf. Maar de meegereisde staf heeft het vanavond ook allemaal goed opgelost.”

Foto: REUTERS

Rik De Mil: “Communicatie verliep vlot”

Ook Rik De Mil was een tevreden man. “We wisten dat Kiev een technisch team is. Maar ze zijn ook sterk in blok, om er dan in de omschakeling gevaarlijk uit te komen. Organisatorisch hebben we ze goed opgevangen, we hebben heel weinig weggegeven en geprobeerd om hoog druk te zetten. Ik denk dat we de gevaarlijke punten van Kiev goed hebben uitgeschakeld.”

“De communicatie vandaag is heel vlot verlopen. Zowel voor de wedstrijd als tijdens de rust. Clement heeft in het hotel en tijdens de rust de spelers aangesproken. Voor de rest kenden we het plan perfect. We hebben dat heel goed doorgenomen, waardoor we ook tijdens de wedstrijd makkelijk konden bijsturen.”

“Ook Mats Rits is nu besmet met het coronavirus, ook al voelt hij zich wel goed. Maar ik denk dat we het goed hebben opgevangen, en dat we het met de beschikbare groep een goed resultaat hebben gehaald.”

Foto: ISOPIX

Brandon Mechele: “Hier zat nóg meer in”

“De eerste helft hadden we het moeilijk met hun pressing. We kwamen ook iets teveel in de bal, waardoor we het voor hen gemakkelijker maakten. De tweede helft zorgden we voor veel meer diepgang, en daardoor waren we ook gevaarlijker. Verdedigend stond het goed, we hebben niet veel weggegeven.”

Mechele was vandaag alweer beslissend voor Club. “Of dit mijn belangrijkste goal was? Een doelpunt is altijd belangrijk. Ik ben vooral blij dat we een belangrijk uitdoelpunt hebben en dat we gelijk gespeeld hadden. Langs de andere kant had ik wel het gevoel dat we de betere ploeg waren, en dat er meer in zat. Het is een dubbeltje op zijn kant.”

De stevige wintertemperaturen? Daar zat Mechele niet mee in. ““Dit was de koudste match die ik ooit gespeeld heb. Ik heb nog nooit met zo temperaturen gespeeld. Het was wel fris, maar door de adrenaline hou je er geen rekening mee. Als je na de rust terug buitenkomt, is het echt koud. Maar daar moet je niet mee bezig zijn, enkel de match telt.”