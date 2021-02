Befimmo “bijna niet geïmpacteerd door coronacrisis”, zegt CEO

Befimmo, het Belgische beursgenoteerde bedrijf dat gespecialiseerd is in kantorenvastgoed, heeft slechts in beperkte mate last gehad van de coronacrisis. Dat zegt CEO Benoît De Blieck donderdag bij de publicatie van de jaarresultaten. De Blieck wordt binnenkort opgevolgd door Jean-Philip Vronink.

De zogenaamde EPRA earnings, dat zijn de onderliggende operationele resultaten die een aanwijzing zijn van de mate waarin de resultaten de betaling van de dividenden kunnen dragen, kwamen vorig jaar uit op 2,88 euro per aandeel. Dat is iets meer dan de vooruitzichten die in augustus werden bekendgemaakt, bij de verkoop van de Blue Tower.

Befimmo verkocht het afgelopen jaar voor 252 miljoen euro aan vastgoed, met een netto meerwaarde van 57 miljoen en een interne gemiddelde rendabiliteit van 6,2 procent.

Ook de bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille steeg licht, tot 95,2 procent eind vorig jaar, tegen 94,4 procent eind 2019.

Kantoren worden door de coronapandemie in vraag gesteld; De Blieck had het zelfs over “bureau bashing”. Maar zelf blijft hij erin geloven. “De financiële markten hebben een ernstig debat gevoerd over de toekomst van kantoren. Dat leidde tot belangrijke waardeverminderingen voor vastgoed uit de sector. Maar bij directe investeerders zien we die vragen niet.”

Befimmo gelooft sterk in het kantoor als plaats voor sociale en professionele interactie. Het filiaal Silversquare, dat gespecialiseerd is in co-workingruimtes, is tussen 2019 en 2020 in omvang verdubbeld en verwacht nog eens een verdubbeling tegen 2023.

Silversquare zet nu in op lokale netwerkoplossingen, ook buiten de grote stadscentra. “Het klassieke huurcontract zal blijven bestaan, maar grote bedrijven eisen ook meer flexibiliteit in tijd en ruimte”, aldus De Blieck. De tweede coronagolf heeft de groei van deze co-working-activiteit wel beperkt, erkent de CEO. De bezettingsgraad bedraagt er 75 procent.

Befimmo verwacht dat er ook dit jaar nog rotaties in zijn vastgoedportefeuille zullen komen. De EPRA earnings voor 2021 worden op 2,10 euro per aandeel geraamd. Het bedrijf zit naar eigen zeggen “op schema” om tegen 2025 een niveau tussen 3 en 3,20 euro per aandeel te halen.