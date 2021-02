Verschuivingen bij Lommel: City Group stelt Mike Green aan als CEO, Harm Van Veldhoven wordt voorzitter

Mike Green is de nieuwe CEO van SK Lommel. Dat maakte de Limburgse 1B-club donderdag bekend. De Britse langgediende van de City Football Group neemt de functie over van Harm Van Veldhoven, die doorschuift naar het voorzitterschap.

Green werkt al sinds 2004 voor de foundation ‘City in the Community’ (CITC) van Manchester City, waarin hij zich inzette voor allerlei maatschappelijke en sociale projecten. In 2012 werd de Brit aangesteld tot leidinggevende van die foundation. Vooral het laatste jaar loodste Green de organisatie CITC door een transformatie. Zo groeide het bedrijf van 30 naar 115 medewerkers en is de jaarlijkse omzet van 600.000 pond naar 3,5 miljoen pond gestegen.

“Mike Green is binnen City Football Group gekend als iemand die mensen begeleidt en laat groeien binnen de eigen rangen. Zo boekte hij successen op lokaal en internationaal niveau”, klinkt het op de clubwebsite. “Bovendien heeft hij belangrijke relaties opgebouwd met zowel de gemeenteraad van Manchester als de Premier League, wat leidde tot vertegenwoordiging en afvaardiging in verschillende gezondheids- en onderwijsraden namens CITC.”

Betrokken bij dagelijkse werking

Green vervangt dus Van Veldhoven als CEO, maar de tot Belg genaturaliseerde Nederlander blijft betrokken bij de dagelijkse werking. Als voorzitter zal hij zijn jarenlange ervaring bij en kennis over de club ter beschikking stellen van de Brit. Van Veldhoven wordt zo een belangrijke schakel in de integratie van Mike Green, zowel in de club als in de plaatselijke gemeenschap en de fancultuur.

“Ik ben vereerd dat ik werd aangesteld in deze functie op zo’n belangrijk moment in de geschiedenis van Lommel SK”, reageert Green. “De club heeft een erg solide basis en een enorm groeipotentieel zowel op als naast het veld. Ik kijk er erg naar uit om mijn ervaring en achtergrond te gebruiken om ervoor te zorgen dat die ontwikkeling plaatsvindt en we een positieve impact blijven hebben in de stad en regio. Na mijn geweldige ervaring als hoofd van CITC, ben ik echt enthousiast en volledig voorbereid op de uitdaging om Lommel SK naar het volgende niveau te brengen.”

Lokale verankering

Van Veldhoven benadrukt dat de lokale verankering door Greens komst niet in het gedrang komt. “Hij brengt bewezen ervaring met zich mee door bij City Football Group de foundation ‘City in the Community’ te laten groeien en te transformeren tot een succesvolle organisatie. We hopen dat hij ons kan voorzien van leiderschap en sturing, terwijl hij de norm binnen elk departement van de club kan verhogen”, laat de kersverse voorzitter optekenen. “We zijn ook erg enthousiast over zijn achtergrond in het dienen van en betrokken zijn in de lokale gemeenschap, wat één van de belangrijkste pijlers van onze club is en enorm belangrijk is voor onze stad en onze fans.”