Yves Vanderhaeghe staat voor belangrijk tweeluik tegen Moeskroen en Waasland-Beveren: “Zullen over de limiet moeten gaan”

Bij Cercle Brugge geloven ze in mirakels. Exact een jaar geleden won de vereniging op Moeskroen. Het was toen de derde zege op rij voor groen-zwart nadat men maandenlang de rode lantaarn had meegesleurd. Een weekje later na de zege tegen Gent was Cercle gered.

Zaterdag moet Cercle toevallig opnieuw naar Moeskroen. En oh ironie, weer als rode lantaarn en met het mes op de keel. Door de zege van Waasland-Beveren woensdagavond tegen Eupen, tuimelde Cercle deze week opnieuw naar de laatste plaats. “Uiteindelijk maakt dit voor ons weinig verschil uit”, aldus Yves Vanderhaeghe, sinds twee weken de nieuwe coach.

“Al op mijn eerste werkdag hier heb ik gezegd dat we niet moeten kijken naar de anderen. We moeten het zelf doen en dat moment is nu aangebroken. We hebben veel te weinig gewonnen en moeten daar nu verandering in brengen. In de beker wonnen we wel twee keer op rij, het kan dus wel degelijk.”

“Stond goed tegen Anderlecht”

In de competitie is het nu money-time voor groen-zwart met in 1 week duels tegen de rechtstreekse concurrenten Moeskroen en Waasland-Beveren. “Tegen KV Mechelen gaven we weinig weg maar door een foutje werd het in de slotfase toch nog 0-1 in een match die op 0-0 moest eindigen”, zegt Vanderhaeghe. Vorige zondag tegen Anderlecht lukte de nul houden wel, scoren ook maar de VAR besliste er (terecht) anders over. ”De organisatie stond goed, we kregen ook de beste kansen en waren het dichtst bij de zege”, vond de opvolger van Paul Clement. “Een paar jongens zoals Decostere en Vanhoutte keren nu terug en dat is positief. Toch zal ik niet zoveel veranderen en dit vooral omdat het tegen Anderlecht juist zo goed stond.

In elk geval weten we nu waar we aan toe zijn. Dit is een jonge groep en soms zie ik op training dat we ze nog niet allemaal mee hebben in het verhaal. Het mag soms nog wat scherper want als we een resultaat willen neerzetten de komende weken zal er moeten geknokt worden voor elke meter. Ze zullen meer dan ooit de duels moeten aangaan en misschien soms ook wat over de limiet moeten gaan”, beseft Vanderhaeghe aan de vooravond van twee cruciale matchen.