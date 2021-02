EUROPA LEAGUE. Adnan Januzaj gaat pijnlijk onderuit tegen ex-ploeg, Toby Alderweireld met anderhalf been in volgende ronde

Naast de wedstrijden van Antwerp en Club Brugge staat er donderdagavond nog heel wat lekkers op het programma in de Europa League. Wij zetten de opvallende uitslagen en gebeurtenissen voor u op een rijtje.

Real Sociedad – Manchester United 0-4

Adnan Januzai beleefde met Real Sociedad een slechte avond tegen Manchester United. The Reds kwamen met 0-4 winnen in Sociedad, en zijn zo bijna zeker van de volgende ronde. Januzai speelde 80 minuten tegen zijn ex-ploeg, maar kon zijn stempel niet drukken. Real Sociedad kan zich nu volledig focussen op de competitie, waar het nog volop meedoet voor de Europese plaatsen. Bruno Fernandes (2x), Marcus Rashford en Daniel James scoorden voor United.

Foto: AP

Wolfsberger – Tottenham 1-4

Alderweireld kan zich met Tottenham al opmaken voor de volgende ronde. Het won donderdagavond met 1-4 van Wolfsberger, waar Alderweireld de volledige wedstrijd speelde. Tottenham stond na 34 minuten al op een comfortabele 0-3 voorsprong, na goals van Son, Bale en Lucas. In de tweede helft scoorde Liendl vanop de stip voor de thuisploeg, in het slot zette Vinicius nog de 1-4 op het bord.

Slavia Praag – Leicester 0-0

Leicester City heeft na een bloedeloos gelijkspel in Praag nog veel werk voor de boeg in de terugwedstrijd. Youri Tielemans speelde de volledige partij, Castagne en Praet zijn nog steeds geblesseerd en waren dus niet inzetbaar. Bij Sparta Praag speelde Olayinka (ex-Zulte Waregem) de volledige wedstrijd, Stanciu (ex-Anderlecht) werd na 73 minuten gewisseld.

Foto: AP

Rode Ster Belgrado – AC Milan 2-2

AC Milan heeft zich in Belgrado naar een gunstige uitgangspositie gevoetbald (2-2). Alexis Saelemaekers bleef de volledige wedstrijd op de bank voor Milan. Net voor de rust scoorde Pankov in zijn eigen doel: 0-1. In de tweede helft volgde al snel de gelijkmaker via Kanga. Toen Hernandez op het uur de 1-2 scoorde, leek Milan toch op weg naar de overwinning, maar in het slot scoorde Pavkov nog de 2-2 gelijkmaker voor de thuisploeg.

Olympiakos-PSV 4-2

Yorbe Vertessen mocht voor PSV in de 70e minuut invallen op bezoek bij Olympiakos. Hij kon niet verhinderen dat de Eindhovenaren met 4-2 onderuit gingen. Andreas Bouchalakis, Yann M’Vila , Youseff El Arabi en Georgios Masouras zorgden voor de Griekse doelpunten. Voor PSV trof Eran Zahavi twee keer raak. Maxime Delanghe bleef op de bank bij de Nederlandse club.