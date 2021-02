Hij kan niet meer praten, “maar toch is hij nog steeds de baas”: vader van Nederlands ‘spookgezin’ wordt niet vervolgd

De vader die zijn kinderen in een boerderij in het Drentse Ruinerwold jarenlang afschermde van de buitenwereld, wordt niet langer vervolgd. Het Openbaar Ministerie ziet geen heil in een proces, omdat Gerrit Jan van D. (68) door een beroerte nauwelijks kan communiceren. De oudste kinderen van het “spookgezin” reageren teleurgesteld. “Wij weten dat hij nog altijd controle heeft over de jongste vijf.”