Ex-nieuwsankerman Patrick Poivre d’Arvor aangeklaagd voor verkrachting

Er loopt een gerechtelijk vooronderzoek naar Patrick Poivre d’Arvor naar verkrachting, zo hebben donderdag de krant Le Parien en nieuwszender BFTMV donderdag gemeld. De man, die ook schrijver is, was jarenlang als ankerman van het televisiejournaal op zender TF1 één van de populairste televisiefiguren in Frankrijk.

De nu 37-jarige schrijfster Florence Porcel heeft de journalist aangeklaagd voor herhaalde verkrachtingen tussen 2004 en 2009. Het gerapporteerde seksueel geweld startte toen zij nog studente was.

Het parket van Nanterre heeft deze week een onderzoek wegens “verkrachting” geopend. Een deel van de veronderstelde feiten is ondertussen verjaard.

Nu 73 jaar oud was Patrick Poivre d’Arvor, dikwijls bijgenaamd PPDA, een van de populairste televisiefiguren in Frankrijk, vooral toen hij nieuwsanker was van JT bij televisiezender TF1. Met meer dan 30 jaar en meer dan 4.500 edities van het televisienieuws op zijn naam, was hij een van de langstblijvende nieuwslezers ter wereld tot hij in 2008 werd ontslagen.

Via zijn advocaat heeft de journalist de beschuldigingen “met klem ontkend”.