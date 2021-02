Vadis Odjidja over de leider in zichzelf, zijn blessureleed en de play-offs: “Hein mist leiders? Ik voel me niet aangesproken”

Na anderhalve maand blessureleed staat Vadis Odjidja (31) weer op het veld bij AA Gent. Met KV Mechelen vanavond en ook KVO, Club Brugge, Standard, Charleroi... wachten in de competitie nog enkele rechtstreekse concurrenten voor de play-offs. Odjidja gelooft dan ook nog in de top acht en meer. “Als we winnen, staan we opnieuw onder de mensen.”