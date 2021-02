Oranje maakt brandhout van de Red Flames: Belgische voetbalvrouwen met 1-6 vernederd

De Red Flames hebben zich met 1-6 gewonnen gegeven in de oefenwedstrijd tegen de Oranje Leeuwinnen. De Belgen weerden zich, maar het niveauverschil was te groot. Geen schande tegen de vicewereldkampioen en regerend Europees kampioen, maar de Flames staan wel weer met de voeten op de grond na hun EK-kwalificatie.

De Red Flames stonden voor een lastige opdracht: proberen om met Nederland een absoluut topland te kloppen. Onze noorderburen toonden zich echter nog meer dan enkele maatjes te groot. Oranje miste kanjers van kansen, maar won toch vlot met 1-6. Na tien minuten kregen Miedema de eerste grote kans. Odeurs bokste de kopbal tegen de lat.

Geen verrassing dat de eerste kans voor Oranje was, het eiste immers al het balbezit op. Even later was het dan ook raak. Deloose hapte te snel toen Martens kwam dreigen. Odeurs kon een eerste schot redden, maar op de rebound van Miedema was ze kansloos. Via Philtjens en Deloose kregen de Belgen ook twee kansen, maar scoren lukte in de eerste helft niet.

Ook in de tweede helft bleef Oranje superieur. Roord miste een reuzekans, maar scoorde wat later de 0-2. Ook Van Der Gragt werkte een van de vele kansen af. Martens tekende met een lage knal voor het vierde Nederlandse doelpunt en ook Van De Donk en Jansen pikten hun doelpuntje mee. Minnaert scoorde op het uur vanuit het niets de eerredder voor België. 1-6 dus, een oververdiende zege voor Nederland.

“Van minuut één speelden we tegen een zeer sterk geolied team dat topniveau haalde”, reageerde bondscoach Ives Serneels. “Met onze middelen hebben we geprobeerd daar iets tegenover te zetten. De dingen hadden extra moeten meezitten toen het 0-0 was. Die bal op de lat had erin gemoeten als we hier iets wilden bereiken. Ik heb tegen de meisjes in de rust gezegd dat het 1-1 had kunnen staat, maar ook 0-3. Tijdens de tweede helft hadden we echt moeilijk. Dan hadden mijn speelsters elkaar zeer hard nodig.”

Veel van de Nederlandse meisjes spelen voor grote internationale teams zoals Arsenal. Bij de Flames voetbalt het overgrote deel in de Belgische Super League. “We moeten inderdaad eens bekijken op de Super League volstaat, maar elke speelster maakt voor zichzelf de keuzes om zo veel als mogelijk te verbeteren. Ze zijn zelfstandig genoeg om stappen te zetten.”

“De aggressiviteit was een groot verschil. Dat mankeren wij nog. Ik stond in mijn hoofd nog niet naast Nederland qua niveau dus het is geen verrassing dat het verschil zo groot was. Als we de volgende stappen willen zetten, moeten we zulke wedstrijd durven aanvatten met geloof dat we kunnen winnen. Maar we moeten ook durven toegeven dat ze echt veel meer kwaliteit hebben. We proberen enkele lessen mee te nemen naar de oefenwedstrijd zondag tegen Duitsland, maar we beseffen dat we op twee dagen geen wonderen kunnen verrichten.”