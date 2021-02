Moord op politieman Spa komt voor assisenhof Limburg

Spa - Het proces van de Nederlandse jongeman, die op 26 augustus 2018 in Spa een politieman tijdens een controle doodschoot, zal in het Nederlands gevoerd worden voor het Limburgse assisenhof in Tongeren. Dat heeft de Luikse kamer van inbeschuldigingstelling beslist, weet Sudpresse.

Yvo Theunissen was samen met zijn broer en een vriend naar Spa afgezakt om te genieten van de sfeer rond de Belgische Grote Prijs Formule 1 op de omloop van Spa-Francorchamps. Maar ’s nachts kregen de drie ruzie in een café en werd de politie opgetrommeld. Toen politieman Amaury Delrez (foto) de taxi wou controleren, waarin het Nederlandse drietal had plaatsgenomen, stapte Yvo Theunissen uit en schoot Delrez zonder meer dood. De schutter vluchtte nog, maar werd enkele uren later ingerekend.

De Nederlander maakte aanspraak op zijn recht om in zijn eigen taal berecht te worden en daar is de KI ook op ingegaan. Tot wanhoop van de nabestaanden van de doodgeschoten politieman. “Zij zijn het Nederlandse niet machtig en vrezen dus dat zij daardoor veel zullen missen van wat zich in de rechtszaal zal afspelen”, aldus hun advocaat meester Yves Wynants.