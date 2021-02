Vivaldi-wals rond staatshervorming start met valse noot: “1,3 miljoen Belgen compleet negeren?”

Hoe klein de kier ook was, de deur die CD&V-minister Annelies Verlinden wilde openduwen, is alweer dicht. De Franstalige regeringsleden zetten hun collega-minister voor Institutionele Hervorming zwaar op haar nummer. “Alle bijdragen zijn welkom”, zegt PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne. “Maar een voorstel dat 1,3 miljoen Belgen compleet negeert? Dat is een valse start.”