“Facebook heeft Australië gedefriend”(en kan dat straks ook met andere landen doen)

Facebook heeft nog eens flink de spierballen laten rollen. In een discussie over auteursrechten heeft het in Australië plots alle nieuwsmedia geblokkeerd. Geen nieuws meer op Facebook. Een ongeziene zet en een flinke ‘Kijk eens wat wij durven’ aan de rest van de wereld. Want overal – ook in ons land – woedt een gelijkaardige discussie.