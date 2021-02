Match Club Brugge-OHL in gevaar: reële kans op uitstel kan ook play-offs op de helling zetten

Het is opnieuw code oranje voor de kalendermaker van de Jupiler Pro League. Met Mats Rits telt Club Brugge nu vijf spelers met corona. Vandaag wordt er opnieuw getest. Als er nog twee bijkomende slachtoffers vallen, kan Club zijn wedstrijd van maandag tegen OHL uitstellen. Theoretisch komt dan ook de start van de play-offs in gevaar.

Matej Mitrovic en Stefano Denswil waren zondag de eersten. Hans Vanaken op maandag de derde. Noa Lang was woensdag nummer vier en Mats Rits op donderdag nummer vijf. De lotgevallen van de landskampioen lezen deze week als een thriller van Agatha Christie.

Rits testte maandag negatief en stapte woensdag met de rest van de ploeg op het vliegtuig naar Kiev. Maar bij aankomst moest Club een testronde ondergaan op last van het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid. Een dag lang werd er tussen de lokale autoriteiten, de Belgische ambassade en de UEFA gediscussieerd over de rechtsgeldigheid van die tests. Club Brugge koos ervoor niet te communiceren en overwoog zelfs te spelen onder voorbehoud. Uiteindelijk werden de tests uitgevoerd en bleek er nog een positief resultaat ook. Woensdagavond laat kreeg Rits te horen dat hij corona heeft.

Valspositief?

De middenvelder hoefde geen quarantaine in Oekraïne uit te zitten, maar werd medisch gerepatrieerd. Dat gebeurde gisteren om 17 uur met een aparte vlucht, tijdens de wedstrijd tegen Dinamo Kiev. Vandaag wordt Rits samen met de andere spelers van Club Brugge opnieuw getest. Specialisten sluiten niet uit dat Rits valspositief testte in Kiev en volgende maandag tegen Oud-Heverlee Leuven opnieuw kan spelen.

Maar als zijn positieve test bevestigd wordt, kan dat erop wijzen dat het virus nog steeds rondgaat op Club. De kans bestaat dat er dan weer nieuwe slachtoffers vallen. Als er in totaal zeven spelers besmet zijn, heeft Club het recht om de wedstrijd tegen OHL uit te stellen.

En dan heeft mogelijk ook de kalendermaker een probleem. Als Club doorstoot tot de kwartfinales van de Europa League – Dinamo Kiev uitschakelen en dan nog een ronde overleven – én als het Standard wipt in de kwartfinales van de Beker van België, is er geen ruimte meer in het huidige schema. Een logische oplossing zou dan zijn te snijden in de play-offs. Voor Club Brugge, grote tegenstander van de nacompetitie, zou het geen groot verlies zijn.