Amerikaanse parlement wil topmannen techbedrijven opnieuw horen, nu over desinformatie

Mark Zuckerberg (Facebook), Sundar Pichai (Google) en Jack Dorsey (Twitter) worden binnenkort opnieuw verwacht in het Amerikaans Congres. De parlementsleden willen met hen van gedachten wisselen over de desinformatie op hun netwerken, meldden de commissies voor Energie en Handel van het Huis van Afgevaardigden.

De hoofden van de commissies verwijzen in een verklaring onder meer naar onwaarheden over de coronavaccins of de onterechte claims over verkiezingsfraude tijdens de Amerikaanse stembusgang van november vorig jaar. “Dit soort desinformatie heeft nationale crisissen verergerd, met ernstige gevolgen in het echte leven wat betreft volksgezondheid en veiligheid”, klinkt het in een persbericht van de parlementsleden.

De drie toplui zullen op 25 maart op vragen van parlementsleden moeten antwoorden. Intussen weten ze hoe dat eraan toe gaat: sinds juli is het de vierde verschijning van Zuckerberg, en de derde van zowel Pichai als Dorsey.

Onder meer de Twitter-ban van Donald Trump zal zeker besproken worden.

“Te lang hebben de techgiganten geweigerd de rol te erkennen die ze hebben gespeeld in het opmaken en verspreiden van fake news bij hun gebruikers”, zeggen de parlementsleden nog.

