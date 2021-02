Experts GEMS: “Verplichte vaccinatie rusthuispersoneel mag geen taboe zijn”

De expertengroep GEMS blijft hameren op sensibilisering om het zorgpersoneel te verleiden tot vaccinatie. Maar als dat niet volstaat, vinden de experten een verplichting het overwegen waard. Dat schrijft De Standaard vrijdag. De krant kon een rapport van de expertengroep inkijken.

Eerder deze week raakte bekend dat er versoepelingen komen in de rusthuizen, maar enkel als 90 procent van de bewoners en 70 procent van het zorgpersoneel gevaccineerd is. En bij die laatsten wringt her en der het schoentje, vooral in Brussel en Wallonië.

Sensibilisering blijft voor expertengroep GEMS dé weg om de vaccinatiegraad bij het personeel op te krikken. Maar als dat niet lukt, “kan worden overwogen om de vaccinatie verplicht te maken voor alle zorgpersoneel zonder medische contra-indicatie”, schrijven de ­experts in hun rapport over de woon-zorgcentra van 16 februari. “Forceren houdt een risico in, maar tegelijk draagt wie met ouderen werkt toch ook een verantwoordelijkheid”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs, lid van de GEMS. “Verplichting mag geen ­taboe zijn. We hebben de voor- en nadelen dan ook netjes opgelijst.”

Deukt vertrouwen

De ­experts wijzen erop dat andere vaccins, zoals dat tegen hepatitis B, ook al verplicht zijn voor het zorgpersoneel. Een ander voordeel is dat het gewoon makkelijker werken wordt voor het personeel. En daarnaast is het ook niet echt fair dat de leefomstandigheden van de bewoners bepaald worden door de wil van het personeel om zich te ­laten vaccineren.

Maar er zijn ook tal van argumenten contra. Zo stellen de ­experts zich de vraag of het ethisch verantwoord is om een groep te verplichten om een vaccin te ­nemen, terwijl heel wat mensen in de samenleving erg graag het vaccin zouden willen, maar er nog geen toegang tot hebben. Daarnaast toont onderzoek aan dat mensen minder bereidwillig zijn om zich te laten vaccineren als ze druk voelen, en vrezen de experts ook dat een verplichting het vertrouwen in de vaccins bij de gehele bevolking geen deugd zal doen.

Vlaanderen blijft voor zijn woon-zorgcentra inzetten op sensibilisering. Volgens onze informatie is een verplichting ook niet aan bod gekomen tijdens de vergadering van de Taskforce Zorg van eerder deze week.