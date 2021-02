Topspeurders van antifraudedienst gaan zaak-El Kaouakibi onderzoeken

Het onderzoek naar mogelijke fraude bij vzw’s en andere vennootschappen van Sihame El Kaouakibi van Open VLD is overgenomen door de topspeurders van de Centrale Dienst voor Bestrijding van Corruptie, de zogenaamde CDBC. Dat werd door het parket van Antwerpen bevestigd aan onze redactie.

De verhuizing van het onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie in Antwerpen naar de Centrale Dienst kan erop duiden dat er ook onderzocht wordt of naast eventuele subsidiefraude ook geen fraude gepleegd is met verkiezingsuitgaven. Zo klinkt het in politiemiddens.

Woensdag al raakte bekend dat de vennootschap Point Urbain van El Kaouakibi failliet is. Point Urbain verhuurde de feestzaal JJ House in Antwerpen maar had zelf al maanden huurachterstand bij de eigenaar. Minstens één koppel dat een trouw geboekt had, is 10.000 euro voorschot kwijt.

Ook zou het gerecht op zoek gaan naar beelden van veiligheidscamera’s vlak bij JJ House omdat de dagen voor het failliet een deel van de inboedel zou zijn weggehaald. Dat laatste kon het parket in Antwerpen echteren niet bevestigen. De advocaten van Sihame El Kaouakibi reageerden gisteren niet op onze vraag voor een reactie op de nieuwe ontwikkelingen.