Senator en voormalig presidentskandidaat Ted Cruz onder vuur omdat hij winterstorm in Texas ontvlucht voor tripje naar luxeresort in Cancún

De Amerikaanse senator Ted Cruz (50) ligt onder vuur omdat hij “zijn” Texas is ontvlucht tijdens een noodsituatie. Terwijl miljoenen Texanen door extreem winterweer zonder elektriciteit kwamen te zitten, vertrok Cruz met zijn gezin naar een luxeresort in het Mexicaanse Cancún. “Ongevoeliger dan dit kan een politicus niet worden.”

LEES OOK. Vlamingen getuigen over dramatische winterprik in Texas: “In sneeuw spelen is leuk, behalve als het in je huis even koud is” (+)

Honderdduizenden huishoudens zitten er door massale stroomstoringen nog altijd zonder elektriciteit, de ziekenhuizen kampen met watertekorten en de federale rampenbestrijdingsdienst FEMA wordt ingeschakeld om noodgeneratoren, diesel, water en dekens naar de staat te sturen. Op meerdere plaatsen gingen de inwoners zelfs al op zoek naar omgevallen bomen die ze konden opbranden om zich toch een beetje te kunnen verwarmen. De situatie in Texas is dus kritiek: de staat gaat al dagen gebukt onder extreem winterweer en wordt geconfronteerd met de laagste temperaturen in meer dan dertig jaar.

En net nu zo vele Texanen kou lijden besloot de Republikein Ted Cruz - die de Amerikaanse staat vertegenwoordigt in de Senaat - om een tripje naar de zon te boeken. Woensdagnamiddag vertrok hij samen met zijn vrouw Heidi en de kinderen richting het Mexicaanse Cancún, waar het gezin enkele dagen zou doorbrengen in het luxueuze Ritz-Carlton.

Er doken echter al snel foto’s op van het vluchtende gezin. Foto’s die hem niet in dank werden afgenomen op sociale media en niet door zijn politieke rivalen. “Ongevoeliger dan dit kan een politicus niet worden”, zo verklaarde Gilberto Hinojosa, voorzitter van de Democraten in Texa. “Maar eigenlijk is het niet verwonderlijk: hij is een politicus die nooit om iemand anders dan zichzelf heeft gegeven.” De Democraten hebben ondertussen opnieuw om het ontslag van de voormalige presidentskandidaat gevraagd.

Als Cruz geconfronteerd werd met de kritiek, kwam hij met een statement dat hij alleen was meegevlogen “om een goede vader te zijn” en dat hij donderdag al zou terugkeren. Uit gelekte sms’jes van zijn vrouw blijkt echter dat het hele gezin zeker tot zondag in Cancún zou blijven. Daar is het momenteel zo’n 30 graden warmer dan in Cruz’ woonplaats Houston. “Wat er momenteel gebeurt in Texas is onaanvaardbaar”, vertelde de Senator nog aan een tv-ploeg in de luchthaven van Cancun. Dat hij op dat moment een polo met korte mouwen (en een mondmasker met de vlag van Texas) droeg, werd hem ook al niet in dank afgenomen.

VIDEO. Vrachtwagen slipt volledig van de baan in Texas

Aangespoord door de kritiek keerde Cruz op donderdag in allerijl terug naar de VS. Daar bekende hij “duidelijk een fout te hebben gemaakt”. “Ik begon al te twijfelen over de trip zodra ik op het vliegtuig stapte”, zo luidde het onder meer. “Het plan was om - na een zware week - tot na het weekend even uit te blazen met het gezin”, zo gaf hij toe. “Alle ouders onder ons hebben de verantwoordelijkheid om voor onze kinderen te zorgen, maar ik heb ook een verantwoordelijkheid - die ik heel ernstig neem - om te vechten voor de staat Texas. En als de situatie erger en erger werd, werd het almaar duidelijker dat ik meteen moest terugkeren.”

LEES OOK. Duizenden schildpadden mogen opwarmen in congrescentrum