Buurtbewoner probeerde Hailey (10) nog uit brand te redden: “Ik heb alles gegeven, maar het mocht niet baten”

Leopoldsburg / Beringen -

Bij de brand in Leopoldsburg waarbij de 10-jarige Hailey is overleden en haar vader zwaar verbrand raakte, hebben buurtbewoners nog alles op alles gezet om het meisje te redden. Een van hen was Mustafa Isleyen (31) uit Beringen: “Een kwartier lang probeerde ik om een hartmassage te geven, maar het hielp niet.”