Zeven op zeven beschikbaar, WhatsAppen met Lewandowski en “de baas” spelen: deze vrouw is hét geheim van Bayern

Bayern München won de voorbije maanden alles wat er te winnen viel. De Bundesliga, de Champions League, de DFB Pokal, het WK voor clubs… Der Rekordmeister lijkt een onstuitbare machine. Met dank aan onder anderen topscorer Robert Lewandowski en succescoach Hans-Dieter Flick, maar ook dankzij hun grote geheim: Kathleen Krüger.

Over halfweg de Bundesliga heeft Bayern alweer een voorsprong van vijf punten op eerste achtervolger RB Leipzig. Van de rest, zoals Borussia Dortmund, gaat al langer geen dreiging meer uit dit seizoen. In de beker liep het voor één keer eens fout, tegen Kiel, en in de Champions League wacht een confrontatie met Lazio. Terwijl grote clubs als Real, Barcelona en Juventus op de sukkel zijn, wordt Bayern alweer aanzien als een van de grote favorieten voor de beker met de grote oren.

Lewandowski scoorde dit seizoen alweer dertig keer voor de Duitse recordkampioen, maar achter de schermen hebben ze bij Bayern nog een klepper rondlopen met Kathleen Krüger. Wie? Wel, de ex-voetbalster is de ‘Team Manager’ bij de topclub en regelt zowat alle praktische zaken. Zo coördineert ze de verplaatsingen van Thomas Müller en co, dient ze de officiële opstellingen in, regelt ze zaken met de pers, is ze tijdens wedstrijden de connectie tussen Flick en de medische staf, controleert ze of de spelers hun dieet wel volgen en zoekt ze stageplekken voor Bayern.

Foto: BELGAIMAGE

Promotie

Krüger stopte op haar 24ste met profvoetbal omdat “het veel werk was voor weinig geld”. Daarna ging ze meteen internationaal management studeren en was ze het manusje-van-alles voor het vrouwenteam van Der Rekordmeister. In 2009 mocht ze stage lopen als assistent van toenmalige sportieve baas Christian Nerlinger. Na drie maanden kreeg ze de job.

“Ik had altijd al voor de club willen werken”, aldus de Duitse, die als kind al naar Bayern kwam kijken en voetbal boven karate verkoos. “Maar ik was wel realistisch genoeg om te weten dat dit een zeer attractieve business is en de jobs schaars zijn. Maar toen ik mocht gaan werken voor ‘mijn’ club, leek het wel alsof ik de lotto had gewonnen.”

Drie jaar later werd ze door Matthias Sammer gepromoveerd tot Team Manager, wat de 35-jarige Krüger nu dus nog steeds is. Sindsdien won ze met Bayern twee keer de Champions League, acht titels, vijf bekers, vijf Duitse supercups, twee Europese supercups en twee WK’s voor clubs.

Foto: BELGAIMAGE

De baas

“We zullen eerst eens zien wat de baas ervan denkt”, lachte trainer Hansi Flick na de beruchte 8-2-overwinning tegen FC Barcelona. Daarmee niet verwijzend naar Karl-Heinz Rummenigge (de voorzitter) of Hasan Salihamidzic (de sportieve baas), maar naar Krüger. De vrouw die overal aanwezig is: van de persruimte tot de fitness en de Beierse bank. Het was dan ook de Duitse die alle lof kreeg nadat ze Lewandowski en co topfit klaar had voor de herstart na corona.

Hansi Flick: "We are looking forward to resuming the games. I would like to compliment Kathleen Krüger. For weeks, she's been making sure that everyone is sticking to the rules. We now have to show on the pitch that we are well prepared and happy that the season starts again" — Sextuple winners 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@iMiaSanMia) May 15, 2020

“Ik ben van bij de start veel tijd gaan spenderen met de spelers”, onthult ze. “Ik probeer de zaken altijd vanuit hun perspectief te bekijken, maar hen ook te wijzen op dat van de technische staf. Uiteindelijk komen we dan altijd tot hetzelfde doel: professioneel zijn tijdens ons werk en succesvol zijn. En als de spelers eens minder zin hebben om iets te doen, dan knipoog ik naar ze om ze te overtuigen (lacht).”

Het vertrouwen in Krüger is zo groot bij de Bayern-selectie dat ze de enige niet-speler is in de WhatsApp-groep van de ploeg. Waarin ze bovendien dagelijks actief is. “Er worden veel grappen gemaakt en gekke afbeeldingen rondgestuurd, maar ik zwijg tot in mijn graf!”

Heeft de vrouw die hotels en voetbalvelden inspecteert van Doha tot de VS alvorens Manuel Neuer en co er één voet op zetten en die letterlijke alles regelt (van marketing tot eten en beveiliging) eigenlijk ooit een dag vrij?

“Ja, een paar dagen in de zomer en tijdens de Kerstperiode”, lacht Krüger. “Daarnaast kunnen de spelers zeven dagen per week op mij rekenen. Dat is nu eenmaal mijn job, daar tekende ik voor. Ik zou dus nooit gaan klagen want ik doe dit echt té graag.”