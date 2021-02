Extra grenscontroles in West-Vlaanderen na zware uitbraak Britse variant in Duinkerke: “De situatie is ernstig”

In West-Vlaanderen komen aan de Franse grens extra grenscontroles. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé vrijdag na overleg. De controles komen er omdat in Duinkerke een zware uitbraak van de Britse variant van het coronavirus is. Ziekenhuizen worden er overspoeld. De extra politiemensen zullen ook inzetten op controles op transmigranten.

In Duinkerke woedt de Britse variant hevig. De vrees dat de variant via grensverkeer uitbraken in ons land veroorzaakt, is groot. “De situatie in Duinkerke is ernstig. Mensen moeten er overgebracht worden naar andere ziekenhuizen omdat alles vol ligt”, zegt gouverneur Decaluwé. Daarom heeft de gouverneur extra politiemensen gevraagd van zowel de lokale als federale politie om grenscontroles uit te voeren op niet-essentiële reizen. Ook aan de andere kant van de grens controleert de Franse politie streng.

Mooi weer

Daarover heeft de gouverneur ook contact gehad met de Franse prefectuur. “Er is sowieso veel grensverkeer door grensarbeiders en daar valt weinig aan te doen. Maar we merken wel dat nog veel mensen de grens oversteken om bijvoorbeeld sigaretten te kopen of gewoon een wandeling te maken. Met het oog op het mooie weer van de komende dagen zijn de controles echt nodig.”

Voorts zal de Belgische politie ook controleren op transmigratie. “Als mensen zomaar de grens gaan oversteken en hier komen rondlopen, vormt dat een risico. We moeten dat absoluut vermijden.” Eerder deze week riep de lokale politiezone Westkust haar grensbewoners al op om enkel in noodzakelijke gevallen de grens over te steken.

“Een situatie zoals in Duinkerke willen we hier absoluut vermijden en zoals we zien in Duinkerke, kan het heel snel gaan. We moeten echt voorzichtig zijn”, besluit Decaluwé.