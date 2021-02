“Voorstel tot staatshervorming van minister Annelies Verlinden ruikt naar mottenballen”

Het voorstel van minister van Institutionele Hervormingen Annelies Verlinden (CD&V) over de staatshervorming is een evergreen van haar partij, waarbij Brussel onder de voogdij van Vlaanderen en Wallonië wordt geplaatst. Het is tijd dat we aan Franstalige zijde zelf met een discours komen. De groenen hebben er één en verdedigen de piste van tweetalige lijsten in Brussel. Dat heeft Brussels Ecolo-minister Alain Maron vrijdag verklaard op de RTBF.

Het zogenaamde 2+2-model van minister Verlinden “is een erg oud voorstel van CD&V dat naar mottenballen ruikt”. “CD&V ziet in de eerste fase de federale staat vervloeien en nadien een België dat wordt geleid door Vlaanderen en Wallonië, met een statuut van subregio voor Brussel, onder voogdij van de twee anderen”, aldus minister Maron. Hij merkt op dat de christendemocraten bij de zesde staatshervorming een verschillende kinderbijslag wilden voor Nederlandstalige en Franstalige Brusselse kinderen.

Het is volgens de groene minister tijd om met een discours en voorstellen te komen voorbij de verklaringen van CD&V en minister Verlinden. “Tussen Franstalige en Nederlandstalige groenen praten we daar al langer over en hebben we er uitgewerkt. Waarom zouden we bijvoorbeeld geen tweetalige lijsten maken in Brussel? Moeten we gemeenschapscommissies behouden? Is er geen manier om na te denken over een betere werking van de instellingen in Brussel?”

Het programma van Ecolo gaat in de richting van vier gewesten. Marons partij is voorstander van een regionalisering van het beleid rond kinderen. De communautaire scheiding in Brussel heeft voor hem immers geen zin.