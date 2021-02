Minstens 46 grienden, een dolfijnachtige walvissoort, zijn omgekomen toen ze zijn aangespoeld op Madura, een eiland in Indonesië. Dat melden de autoriteiten vrijdag.

Slechts enkele dieren konden nog levend de zee in geduwd worden, zegt de gouverneur van Oost-Java, Khofifah Indar Parawansa. “We hebben geprobeerd hen te redden, maar omdat ze zo zwaar zijn, was het moeilijk om hen opnieuw in de zee te duwen”, zei ze.

Het is niet duidelijk waarom ze de dieren zijn aangespoeld.