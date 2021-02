Kust bereidt zich voor op druk weekend met stewards en extra politie

De kust maakt zich klaar voor een druk weekend. Meerdere kuststeden zetten extra stewards en politie in om te drukke momenten te vermijden. Onder meer Oostende en Knokke-Heist voorzien extra stewards om de drukte in goede banen te leiden.

Vanwege het voorspelde goede weer verwacht de kust komend weekend heel wat bezoekers. Verschillende kuststeden bereiden zich dan ook voor om de drukte coronaproof in goede banen te leiden. Zo staan in Oostende de stewards het hele weekend klaar om mensen te sensibiliseren en drukte te spreiden. De Oostendse politie volgt de situatie via het cameranetwerk en zal ingrijpen indien nodig.

“Als er te veel volk op dezelfde plaats is, kunnen we bepaalde straten afsluiten. Zo hebben we al enkele keren de Westelijke strekdam moeten afsluiten. Ik roep mensen op om een rustigere plaats op te zoeken als ze zien dat het ergens te druk is”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Ook kustgemeente Knokke-Heist verwacht heel wat extra volk en zet daarom extra stewards en extra politie in. “Knokke-Heist telt een groot aantal tweedeverblijvers en met het mooie weer zullen ook dagtoeristen afzakken. Daarom raden we bezoekers aan zeker de druktebarometer te raadplegen”, zegt eerste schepen Piet De Groote. Daarom zullen stewards mensen sensibiliseren over de coronamaatregelen. De politie doet aan crowdcontrol via het cameranetwerk. “Indien nodig kunnen we via digitale borden mensen omleiden naar onze deelgemeenten.” Vorig weekend werd het al te druk in de kustgemeente waardoor het gemeentebestuur opriep om niet meer naar Knokke-Heist te komen.

Voorts zal ook Blankenberge de drukte in de gaten houden. Daar worden extra gemeenschapswachten ingezet in het kernwinkelgebied. Ook de politie houdt er de situatie in het oog. Indien nodig zal de hoofdstraat, de Kerkstraat, worden afgesloten. De politie zal er bovendien ook controleren op drukte rond zaken met raamverkoop. “We sensibiliseren onze uitbaters die raamverkoop doen maar soms kan het er druk worden. Daarop zal de politie ook controleren zodat alles veilig kan verlopen”, zegt burgemeester Daphné Dumery.

Mondmaskerplicht

Aan de kust geldt tijdens de krokusvakantie één algemene regel: mondmaskerplicht in de zones bebouwde kom van de zeedijk. Maar daarnaast hebben sommige kustgemeentes nog extra coronaregels.

Koksijde: mondmaskerplicht op het volledige grondgebied vanaf 13 jaar, tussen 8 uur ’s morgens en 19 uur ’s avonds. Hier geldt de mondmaskerplicht dus voor de hele zeedijk (niet enkel bebouwde kom). Uitzondering: strand, duinen en natuurgebieden.

Nieuwpoort: mondmaskerplicht op het volledige grondgebied (dus ook over de hele zeedijk), met uitzondering van strand, duinen en natuurgebieden.

De Panne: mondmaskerplicht ook op Zeelaan tussen 8 uur en 19 uur.

Oostende: mondmaskerplicht ook in de volledige binnenstad.

Knokke-Heist: mondmaskerplicht 24 uur op 24 verplicht in alle rode parkeerzones (op het voetpad aangeduid met rode bolvormige stickers).