Faillissement (even?) afgewend: Neckermann vraagt bescherming tegen schuldeisers

Neckermann vraagt bescherming tegen schuldeisers en zoekt definitief naar een nieuwe overnemer om het Spaanse Wamos, dat zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen, te vervangen.

De reisorganisator, die nog steeds een 50-tal winkels open houdt en zowat 150 personeelsleden tewerkstelt, wendt zo een nakend faillissement af en ambieert een doorstart met een nieuwe partner. Dat meldt de directie vrijdag.

Neckermann heeft nu aan de rechtbank van Nijvel gevraagd om via een WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen) een overdracht onder gerechtelijk gezag op te starten. Een gerechtsmandataris krijgt dan vier maanden de tijd om een overnemer te vinden. Gedurende die tijd is Neckermann beschermd tegen een faillissement. De gerechtsmandataris kan zo gesprekken opstarten met verschillende partijen die de winkels en het personeel willen overnemen. De Belgische reiziger hoeft zich ondertussen geen zorgen te maken over de vouchers.

Neckermann vroeg en kreeg eind vorig jaar bescherming tegen zijn schuldeisers als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis. 110 van de 119 schuldeisers stemden in met het voorstel dat de reisorganisatie hen deed. Wamos Group, de Spaanse aandeelhouder van Neckermann, beloofde toen 3,5 miljoen euro vers kapitaal. Die kapitaalverhoging blijft uit omdat Wamos Group het geld zelf niet in kas heeft.

De directie van Neckermann zocht en heeft nu een (tijdelijke) oplossing gevonden in de overdracht onder gerechtelijk gezag. Op die manier kan de reisorganisatie de nodige onderhandelingen op een rustige manier voeren en tot een goed einde brengen. “Ik geloof heel sterk in de toekomst van Neckermann”, zegt CEO Laurent Allardin. “Vóór de coronacrisis deden we het erg goed en leken we gered na onze schuldherschikking. Jammer genoeg hebben we tot op vandaag nog steeds geen overheidssteun gekregen, hoewel we hard getroffen zijn door de crisis. Maar ik ben ervan overtuigd dat we snel een overnemer zullen vinden en Neckermann een nieuwe start kan maken.”