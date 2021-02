Duizenden gezinnen nog altijd zonder stroom na winterprik in Griekenland: regering krijgt kritiek

Duizenden huishoudens zitten vrijdag in Athene nog altijd zonder stroom, na de koudegolf die vier mensen het leven kostte in Griekenland. De oppositiepartijen geven de regering de schuld voor de trage hulpverlening.

De uitbater van het elektriciteitsnet zei dat hij alles in het werk stelde om zowat 3.500 gezinnen in de randgemeenten ten noorden van Athene weer van stroom te voorzien. In de gemeente Dionysos, waar de situatie het ergst is, werd de noodtoestand afgekondigd.

Veel inwoners hebben geen stromend water. Ze laten sneeuw smelten om met het smeltwater te koken of hun dorst te lessen.

Zowel de linker- als de rechterzijde wijst met een beschuldigende vinger naar de regering van premier Kyriakos Mitsotakis. De liberale krant Kathimerini verweet de overheid “een halve eeuw nodig te hebben om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het kappen van de bomen”.

“Het heeft gedurende 36 uur gesneeuwd in de regio Athene, met harde wind. Om de twee minuten viel er een boom op de elektriciteitsleidingen”, zo verdedigde premier Mitsotakis zich tegenover zijn parlementaire fractie.

De Griekse burgemeesters zeiden dat de exploitant van het stroomnetwerk, dat geprivatiseerd wordt, niet efficiënt was. Ook verhinderen bureaucratie en het verzet van lokale inwoners dat voorzorgsmaatregelen worden genomen. Iets simpels als dood hout uit een rivier halen kan tot zes maanden duren door de bureaucratische rompslomp, zei Dimitris Papastergiou, die de vereniging van Griekse gemeenten leidt.