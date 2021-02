Laatste vier werken van Jan Van Eyck in hoge resolutie online gezet

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel heeft vrijdag de laatste vier schilderijen online gezet van schilder Jan Van Eyck. Daarmee zijn de twintig werken die aan Van Eyck (ca. 1390-1441) worden toegeschreven in hoge resolutie te bekijken op de website ‘Closer to Van Eyck’.

Op closertovaneyck.kikirpa.be heeft het KIK het volledige oeuvre van Jan Van Eyck online gezet in hoge resolutie. Het gaat om twintig werken. Een deel van de website is ook gewijd aan de restauratie van het Lam Gods.

Voortaan vind je er ook beelden van het Portret van een Man (Leal Souvenir) uit Londen (National Gallery), de Heilige Hiëronymus uit Detroit (Institute of Arts), de Heilige Franciscus uit Philadelphia (Museum of Art) en Maria met Kind bij de Fontein uit New York (privécollectie).

De vier schilderijen waren vorig jaar te zien op de grote Van Eyck-tentoonstelling in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Kort na de eerste coronagolf en achter gesloten deuren kon het KIK de schilderijen documenteren, vooraleer ze werden ingepakt en terugvlogen naar hun eigenaars.

Op de website kan je inzoomen op de allerkleinste details, maar ook op de lagen onder het verfoppervlak die dankzij radiografie en infraroodreflectografie zichtbaar werden. “Van sommige composities bestaan er meerdere versies. Voor de allereerste keer kunnen we die nu tot in het kleinste detail met elkaar vergelijken op basis van evenwaardig beeldmateriaal, want alle schilderijen zijn volgens een identiek protocol en met dezelfde apparatuur gefotografeerd”, zegt projectleider Bart Fransen (KIK).

Ook nieuw op de website zijn foto’s van de achterzijden van alle schilderijen. Die blijven meestal verborgen voor de museumbezoeker. Soms bevatten ze oude etiketten met gegevens over vroegere eigenaars, of bieden ze inzicht in de structuur van het houten paneel. Vaak zijn ze ook beschilderd met marmer- of porfierimitatie en vertonen ze verfspetters.

De gedigitaliseerde kunstwerken worden ook ingezet voor de interactieve tentoonstelling ‘Facing Van Eyck. The miracle of the detail’ in Bozar in Brussel. Die tentoonstelling loopt nog tot 14 maart.