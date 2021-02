Indonesische vulkaan Merapi spuwt lava

De Merapi, een van de meest actieve vulkanen ter wereld, is vrijdag uitgebarsten en heeft lava gespuwd. De autoriteiten hebben het alarmniveau in de regio nog niet verhoogd.

De vulkaan, die in de buurt van de stad Yogyakarta ligt op het eiland Java, heeft in twee dagen tijd meer dan 20 keer lava uitgestoten en honderden kleine vulkanische aardbevingen veroorzaakt, meldt de Indonesische geologische dienst. Vrijdagochtend zijn zeven lavastromen waargenomen. De langste stroom is 700 meter lang en strekt zich uit in zuidwestelijke richting.

Het alarmniveau, dat sinds november op het op één na hoogste niveau op een schaal van vier staat, wordt voorlopig niet aangepast. Aan bewoners wordt gevraagd om uit de buurt van de vulkaan te blijven. Er geldt een perimeter van vijf kilometer rond de krater.

Vorige maand spuwde de Merapi al as en rook tot drie kilometer hoog.

De 2.968 meter hoge vulkaan is slechts één van de zowat 130 actieve vulkanen in Indonesië, maar geldt als een van de gevaarlijkste. Het land met talrijke eilanden ligt op de ‘Pacific Ring of Fire’, de geologisch meest actieve zone van de aarde waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen.

Bij een zware uitbarsting van de Merapi in 2010 kwamen meer dan 300 mensen om het leven en 60.000 inwoners verloren hun woning.