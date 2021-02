Tien jaar cel voor voorbereiden aanslag op Geert Wilders

Een 28-jarige Pakistaan is vrijdag in Nederland in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel, wegens onder meer het voorbereiden van een terroristische aanslag op PVV-leider Geert Wilders.

Junaid I. werd in augustus 2018 aangehouden in het Centraal Station in Den Haag. Een dag eerder had hij op Facebook een filmpje geplaatst waarin hij een aanslag aankondigde op Wilders of de Tweede Kamer (van Volksvertegenwoordigers). De man was vanuit Frankrijk naar Nederland gereisd om de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te stoppen die Wilders, de leider van de rechts-populistische Partij voor de Vrijheid, had uitgeschreven. Volgens het gerechtshof had hij maar één missie en dat was het doden van Wilders, volgens hem de belediger van de profeet.

In eerste aanleg was I. eveneens tot tien jaar cel veroordeeld. De Pakistaan ging in hoger beroep. Hij was naar eigen zeggen niet serieus van plan geweest Wilders te doden, maar slechts op zoek naar steun voor een demonstratie. Het Haagse gerechtshof, dat naar de extra beveiligde zittingszaal van het gerechtsgebouw in Rotterdam was uitgeweken, geloofde die verklaring niet, ook omdat I. in het Facebookfilmpje juist had gezegd dat demonstreren “geen nut had”.

I. stond terecht voor drie beschuldigingen: behalve voor het voorbereiden van de aanslag op Wilders ook voor het bedreigen van de PVV-voorman en opruiing. Het hof achtte alle aanklachten bewezen.

Het hof meent dat de aanslag op Wilders ook een aanslag op de Nederlandse rechtsstaat zou zijn geweest, met “ernstige ontwrichting van de maatschappij en het politieke landschap” als gevolg.