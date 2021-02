Het venijn van de vaccinatiecampagne zit hem in de staart, zo leert Israël ons: “Maar voor verplichten is het te laat”

In Israël is al zo’n 80 procent van de ouderen gevaccineerd en die invloed is ondertussen te zien in de besmettingscijfers. Toch doemt stilaan een probleem op: wie nu aan de beurt is voor een prikje, staat er plots minder om te springen. Het toont aan dat het laatste deel van de vaccinatiecampagne het zwaarst is, en de kans bestaat dat ook andere landen voor dat probleem zullen komen te staan.