Vincent Kompany verwacht een reactie tegen Kortrijk: “Mijn ploeg zal zelf beslissen of vorige week een eenmalige offday was”

Na enkele sterke wedstrijden bleef Anderlecht vorig weekend op bezoek bij Cercle Brugge steken op een 0-0 gelijkspel. Zondag, thuis tegen KV Kortrijk, verwacht Vincent Kompany een reactie van zijn jongens. “Mijn ploeg zal zelf beslissen of Cercle een eenmalige offday was.”

Op de trainingen van Anderlecht ligt het niveau – als we Vincent Kompany mogen geloven – al langer indrukwekkend hoog. En dat was deze week niet anders. “De reactie van mijn spelers na Cercle was exact wat ik verwachtte”, aldus de RSCA-coach. ”De spelers komen er bij mij niet mee weg aan een lagere intensiteit. Daar leg ik heel erg de nadruk op.”

De door Kompany gevraagde intensiteit lieten enkele jongens ook zien in een oefenwedstrijd tegen OHL, die Anderlecht met 1-5 won. “Dat verbaasde mij niet”, zegt Kompany. ”Ik heb altijd gezegd dat het verschil tussen de basisploeg en de reserven klein is bij ons. We hebben geen vedetten. Die wedstrijd tegen OHL was een goeie start van de week, een mooie motivator, maar ook niet meer dan dat. We moeten het ook op zondag brengen, want met overwinningen op maandag koop je niks. Ik verwacht een reactie op het veld tegen Kortrijk. Mijn ploeg zal zelf beslissen of Cercle een eenmalige offday was, of dat er toch nog meer werk aan de winkel is.”

Paars-wit is momenteel vijfde, ‘money time’ is stilaan aangebroken om definitief de weg naar Play-off 1 in te slaan. “Klopt, maar dat zeg ik al twee maanden”, zei Kompany op zijn wekelijkse persconferentie. ”Ik geloof elke keer dat het vanaf nu beter zal gaan. Als er iemand is die tot het einde van de rit blijft geloven in Play-off 1, ben ik het wel. Vorige week zaten we hier nog te praten over de trein die vertrokken was, nu zijn er plots weer een hoop vraagtekens, maar ik probeer daar niet te veel in mee te gaan.”

Ashimeru speelklaar

De geschorste Amir Murillo is er zondag niet bij, Majeed Ashimeru is wel inzetbaar. Hij speelde 75 minuten in de vriendenmatch tegen OHL. “Hij was daar sterk en maakte een fitte indruk”, aldus Kompany. ”Hij had een beetje voorbereidingstijd nodig zoals zomertransfers die normaal krijgen, maar die inloopperiode zit er stilaan op. Ik durf te zeggen dat hij speelklaar is.”

Afsluiten deed Kompany met een woordje over die ander wintertransfer, Jacob Bruun Larsen. Hij bracht tot nu toe nog niet zo veel bij. “Maar ik ben tevreden over zijn bereidheid om te leren”, klonk het. ”Het doet wat denken aan Nmecha: een jonge kerel met veel talent, maar weinig ervaring. De verwachtingen zijn bij Anderlecht enorm hoog, maar ik wil niet onrealistisch zijn. Je moet die mannen de tijd geven om zich te ontwikkelen. Alleen besef ik natuurlijk ook wel dat we weinig tijd hebben.” Dat laatste is een waarheid als een koe. Er resten nog zeven wedstrijden tot de start van de play-offs.