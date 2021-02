Twee zussen, twee totaal verschillende werelden, één boek over hun moeilijke jeugd: “We leerden elkaar wat liefde is”

Twee zussen uit Antwerpen. Twee werelden van verschil. Hind (27) is een podiumbeest, heeft tatoeages en is een lesbische mama van drie. Zahra (28) draagt een hoofddoek en is een diepgelovige moslima. Toch hebben de zussen Eljadid een enorm hechte band, want ze delen hetzelfde verleden en verdriet. In Kruimeldief, een teder boek dat ze samen schreven, verwerken ze hun moeilijke jeugdjaren en het verlies van hun moeder. “We zorgen al heel ons leven voor elkaar. We smeerden elkaars boterhammen, en legden elkaar in bed.”