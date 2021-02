Studie uit Israël toont aan: Pfizer-vaccin zeer doeltreffend, al na eerste spuitje

Uit een studie uitgevoerd in Israël blijkt dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech zeer doeltreffend is, al na de eerste dosis. Volgens het Sheba-ziekenhuis in Tel Aviv waren er 15 tot 28 dagen na de eerste dosis 85 procent minder symptomatische besmettingen bij ziekenhuismedewerkers. De resultaten van de studie zijn vrijdag gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet.