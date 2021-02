Ritje langs kanaal loopt helemaal mis: paard, koets en opzittenden belanden in ijskoud water

Damme - Een ritje met paard en koets liep vrijdagmorgen langs het Leopoldkanaal in Damme verkeerd af. Het paard schrok en belandde met koers en twee opzittenden in een zijkanaal. Het koppel werd door getuigen uit het water geholpen. De brandweer kwam het paard redden.

Enkele koppels trokken er vrijdagmorgen met paarden en koetsen op uit. Maar toen het gezelschap ter hoogte van een zijvaart van het Leopoldkanaal in Damme kwam, ging het mis. Eén van de paarden schrok van een plas water en sloeg even op hol. Het dier belandde zo in het water en trok ook de koets en de inzittenden mee.

“Wij reden er net achter en zagen alles gebeuren”, zegt een getuige. “We verwittigden de hulpdiensten en hielpen het koppel met touwen om uit het water te klauteren.” De twee werden met lichte onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer snelde ter plaatse om het paard uit het ijskoude water te helpen. De duikers spanden koorden onder de buik van het dier en met een kraan kon het zo uit het water gehaald worden. Het paard kreeg meteen een deken over zich heen. Uiteindelijk stond het zo’n halfuur in het ijskoude, ondiepe water. Enkele andere paardenliefhebbers ontfermden zich over het onfortuinlijke dier.