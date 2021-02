Sciensano hoopvol na vaccinaties: “Alle indicatoren in woon-zorgcentra staan op groen”

Viroloog Steven Van Gucht ging in de persconferentie van Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum vrijdag ook dieper in op de situatie in de woon-zorgcentra. “Alle parameters, zoals het aantal besmettingen, uitbraken en overlijdens, dalen momenteel”, zei Van Gucht. Volgens hem is dat mogelijk een teken dat het vaccin stilaan zijn werk begint te doen.

Het aandeel van rusthuisbewoners in het totale aantal besmettingen is op een week tijd opvallend gedaald, aldus Van Gucht. Voor Vlaanderen zakte het cijfer van 4,5 besmettingen per duizend bewoners naar 2,9 per 1.000 bewoners, in Wallonië van 3 naar 2,4/1.000 bewoners en in Brussel zelfs van 4,7 naar 1,7/1.000 bewoners. Twaalf procent van alle Vlaamse woon-zorgcentra heeft te kampen met minstens een coronabesmetting ten opzichte van veertien procent vorige week. In Wallonië ligt dat cijfer op 10 procent tegenover 12 procent de week voordien, in Brussel gaat het om 11 procent ten opzichte van 13 procent eerder.

Ook het aantal woon-zorgcentra dat geconfronteerd wordt met een grote corona-uitbraak vertoont een dalende tendens. In Vlaanderen is dat nog slechts het geval in 3 procent (5 procent week eerder), in Wallonië en Brussel ligt dat cijfer op 1 procent in vergelijking met respectievelijk 2 en 3 procent de week voordien.

Daarnaast daalde het aantal ziekenhuisopnames uit woon-zorgcentra met 29 procent. Vorige week overleden 146 mensen uit een woon-zorgcentrum aan de gevolgen van Covid-19, in vergelijking met 158 de week voordien.