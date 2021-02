Familie ‘Hotel Rwanda’-held Paul Rusesabagina vraagt meer inspanningen Belgische overheid

De familie van Paul Rusesabagina heeft vrijdag aan de Belgische overheid gevraagd om meer te doen voor de opposant van het Rwandese regime tegen wie woensdag in de Rwandese hoofdstad Kigali een terrorismeproces gestart is. “We vragen de Belgische overheid tussen te komen om zijn vrijlating te bekomen, zodat hij kan terugkeren naar België”, zo lieten zijn echtgenote en dochter Carine tijdens een online persconferentie weten, die ze samen met hun Belgische advocaat Vincent Lurquin belegd hadden. Ze vragen dat het proces op zijn minst in ons land kan plaatsvinden.

“We weten dat de minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en de Belgische regering erop aandringen dat hij toegang heeft tot de consulaire diensten in Rwanda maar die zijn niet efficiënt. Zo heeft mijn vader nog steeds zijn medicatie niet gekregen. Ook zijn advocaten kan hij niet raadplegen. De Belgische overheid moet erop aandringen dat het proces in België plaatsvindt. In Rwanda krijgt hij geen eerlijk proces”, aldus Carine.

Advocaat Lurquin benadrukte dat zijn cliënt wel degelijk enkel de Belgische nationaliteit heeft: “Indien hij de dubbele nationaliteit had, zou er geen consulaire hulp kunnen gegeven worden”, zo zei hij. Lurquin voegde toe dat het proces in België zou moeten plaatsvinden. “Er is een onderzoek gaande in ons land. Dat is nog niet afgesloten, dus kunnen we een uitlevering vragen. Waarom blijft België zwijgen?”, zo vraagt hij zich af.

Rusesabagina raakte internationaal bekend als de uitbater van het Hôtel des Mille Collines, die meer dan duizend levens redde tijdens de Rwandese genocide in 1994. Dat verhaal werd in 2004 verfilmd als “Hotel Rwanda”. Hij is ook een fervente criticus van president Paul Kagame. Toch is niet iedereen overtuigd over zijn heldenstatus, al zeker niet in Rwanda.

Rusesabagina, die sinds 1999 de Belgische nationaliteit heeft maar al enige tijd in de Verenigde Staten leefde, werd volgens zijn familie eind augustus ontvoerd in Dubai en naar Rwanda gebracht. Aan het begin van zijn proces benadrukte hij dat hij de Belgische nationaliteit heeft en dat hij nooit officieel is uitgeleverd aan Rwanda.

De opposant is in verdenking gesteld van terrorisme, moord en financiering van rebellie en riskeert 25 jaar cel. In september gaf Rusesabagina toe betrokken te zijn geweest bij het opzetten van een antiregeringsgroepering, maar hij zegt nooit geweld te hebben gebruikt.