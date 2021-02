Geen Champions League? Yannick Carrasco is out met spierblessure in linkerbeen

Yannick Carrasco (27) is buiten strijd met een spierblessure in zijn linkerbeen. Dat blijkt uit een MRI-scan en een echoscopie in het ziekenhuis, zo heeft zijn club Atlético Madrid vrijdag bekendgemaakt.

Carrasco, die eind januari een positieve coronatest aflegde, was dit seizoen bij Atlético al goed voor drie doelpunten en vijf assists in 21 wedstrijden. Los Colchoneros staan met 55 punten aan de leiding in La Liga, met zes punten meer en één match minder gespeeld dan stadsgenoot Real Madrid. Barcelona is derde op negen punten van Atlético. Zondag speelde de koploper in een inhaalwedstrijd 1-1 gelijk bij Levante, Carrasco werd in de 66e minuut vervangen.

Zaterdag speelt het team van Diego Simeone opnieuw tegen Levante, deze keer in het Wanda Metropolitano. Atlético zal die match zonder Carrasco moeten afwerken. De Rode Duivel is hoogstwaarschijnlijk ook out voor de heenmatch van de achtste finales van de Champions League, komende dinsdag thuis tegen Chelsea.