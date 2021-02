Dankzij hem kunt u genieten van een aangenaam bad: de man die het warm water uitvond

Ik heb het warm water niet uitgevonden. Ik wil dat ook niet beweren. Maar iemand, ooit, moet dat wél gedaan hebben. Het is een lang verhaal, zo blijkt. Een dat loopt over tienduizenden jaren. Over roodhete keien en IJslandse geisers. En een verhaal met vele vaders. Met een speciale vermelding voor een anonieme pionierende prehistoriër, en voor de man die een angstige haas als bedrijfslogo koos, terwijl zijn naam eigenlijk dapper was: Johann Vaillant.