De opmars van porno om naar te luisteren: “Niemand in Vlaanderen vrijt op z’n Martine Tanghes”

Met Vruchtvlees.fm heeft Vlaanderen sinds kort zijn eerste pornopodcast. Maar ook het tijdschrift Flair is begonnen en in onze buurlanden zijn er al de nodige erotische verhalen te beluisteren. Porno om naar te luisteren is hot . Opvallend: terwijl de meerderheid van pornofilms nog steeds door en voor mannen wordt gemaakt, zet audioporno vrouwelijk genot centraal.

“Voelt ge het? Voelt ge ook hoe bedwelmend de cadans is? Ge voelt het. We delen een ritme en al de rest valt weg. Oh oh ­ooooh!” Médard, van wie ik alleen weet dat hij een Gents accent heeft en Médard ...