Rechter niet mals voor ‘patser’ (22) ondanks uitvlucht: “Auto maakte veel lawaai door winterbanden”

Menen / Ingelmunster - Een twintiger die in augustus vorig jaar het centrum van Menen onveilig maakte met zijn oranje BMW heeft van de politierechter vier maanden rijverbod en 1.200 euro boete gekregen. “Mijn auto maakte lawaai doordat ik met winterbanden over nieuw asfalt reed”, was zijn uitleg.

“Mensen als jij moeten we uit het verkeer halen”, was het eerste wat de procureur zei toen Kenny P. (22) vrijdagmorgen verantwoording kwam afleggen in de politierechtbank in Kortrijk. “Op 7 augustus vorig jaar kreeg de politie negen telefoontjes van mensen die zeiden dat er een zot rond reed bij de Grote Markt in Menen.”

P., die toen nog in Wevelgem woonde, scheurde met piepende banden langs het kruispunt van de Bruggestraat met de Rijselstraat. Volgens zijn advocate kwam dat doordat hij nog met zijn winterbanden rondreed en over nieuw asfalt reed. “Dan is dat normaal dat dat lawaai maakt”, klonk het.

De politierechter vond dat niet zo normaal. Hij sprak over patsergedrag. “Mensen die op een terrasje zaten, sprongen recht van de schrik.”

LEES OOK. BMW van jonge wegpiraat in beslag genomen: “Dit is de laatste kans voor de straatracers. De politie weet wie ze zijn”

De politiezone Grensleie en burgemeester Eddy Lust grepen na het incident meteen in. Omdat de jongeman op een lijst stond met nummerplaten van 24 patsers werd zijn oranje BMW drie maanden bestuurlijk in beslag genomen. Hij moest ook een cursus volgen bij verkeersinstituut Vias.

Schuldbesef

“Hij beseft nu dat het een gevaarlijke situatie was”, zei zijn advocate. Zelf voegde de jongeman, die voor een bouwbedrijf in Ingelmunster werkt, eraan toe dat hij met de commissaris op gesprek is gegaan bij het stadsbestuur om zijn spijt uit te drukken. “Sinds ik mijn auto terug kreeg, heb ik nog geen enkele overtreding begaan”, zei hij.

Een zware straf ontliep hij daar niet mee. Naast zijn zware boete en rijverbod moet P. 300 euro gerechtskosten betalen en opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen en medische en psychologische proeven.