Luka Elsner wil ook met KV Kortrijk geschiedenis schrijven: “Ik wil dat wij een ander en beter gezicht laten zien“

Anderlecht beet zich al eens de tanden stuk op de nieuwe Kortrijkse trainer Luka Elsner toen hij nog Union trainde. Elsner is sowieso geen doorsnee coach. De Sloveen is een belezen man en geschiedenisfanaat. Maar daar gaat het niet om. Vooral zijn sportieve resultaten met de Kerels zullen in eerste instantie blijven hangen en zijn status bepalen. Met Union schreef hij twee jaar geleden geschiedenis in de beker en Play-off 2. Ook met KV Kortrijk wil Elsner nu geschiedenis schrijven. Misschien zondag al op….Anderlecht?

Dat hij bij Union in Sint-Gilles een bibliotheek met sportboeken liet installeren voor zijn spelers is sinds een paar weken een publiek geheim. In Kortrijk moest de lokale pers hem haarfijn uitleggen wat de betekenis was van de naam Guldensporenstadion. Het deed de fobie voor geschiedenis in Elsner naar boven komen en deze week viel CEO Matthias Leterme zelfs van zijn stoel toen Elsner vroeg of er hem iemand meer kon vertellen over de geschiedenis van KV Kortrijk. Doorgaans vragen trainers nieuwe spelers, betere randvoorwaarden of een hoger salaris maar de nieuwe coach van KV Kortrijk is anders. Hij rijdt ook met het kleinste type basismodel van Mercedes want om luxe is het de aan de Azurenkust opgegroeide Sloveen niet te doen. Indien wel zou hij in Kortrijk ook op de verkeerde plaats zitten, want een meer aftands stadion vindt men niet meer. Dat het hoofdveld zeker in de winter tot de vettere soort behoort, is ook algemeen geweten en trainen op goede velden is vaak ook een heel gedoe. Zeker in winterse omstandigheden zoals de afgelopen weken. Maar Elsner klaagt niet en ging gewoon op zoek naar een behoorlijk synthetisch veld in de buurt.

Foto: BELGA

“Ik wil deze ploeg op een bepaalde manier laten voetballen, een vlotte balcirculatie is daar een kenmerk van en ik heb daarbij een veld nodig waar de bal goed en snel over het veld kan gaan. Dit was mijn eerste volledige trainingsweek en ik had nu eindelijk eens tijd om mijn visie uit te leggen en duidelijk te maken wat en hoe ik het wil. Vorige week in Leuven was dat nog niet het geval, de uitvoering was niet goed maar deze week hebben we al orde op zaken kunnen stellen. De intensiteit op training beviel mij wel, die is ook nodig om onze defensieve en offensieve omschakeling op punt te zetten en de beoogde pressing goed uit te voeren. Ik heb een goed gevuld pakket in de aanbieding en het komt er nu op aan om deze groep daar zo vertrouwd mogelijk mee te maken. Iedereen moet zijn rol kennen en zijn job uitvoeren zoals het hoort.”

Geen Makarenko

Zondag tegen Anderlecht volgt een nieuwe test.“Natuurlijk kan ik mij die bekermatch met Union nog moeiteloos voor de geest halen en dat blijft een mooie herinnering. Zij zaten toen in een moeilijke periode, de situatie in Anderlecht is nu stabieler en de jongste weken slaagden ze er na lange tijd weer in om goed voetbal te koppelen aan positieve resultaten. Daarom wil ik dat wij een ander en beter gezicht laten zien en ons vooral offensiever laten gelden.”

Kortrijk heeft ook nog wat punten nodig om helemaal zeker te zijn van het behoud. “Ik maak mij geen zorgen want op het eind van het seizoen is het altijd zo dat de ploegen onderin punten beginnen pakken”, weet Elsner. “ Aan ons om dat ook te doen in de resterende matchen.”

Yevhenii Makarenko, die Kortrijk huurt van Anderlecht, mag niet spelen omdat Anderlecht hem nog mee betaalt. Julien De Sart is wel weer fit al is het de vraag of hij al genoeg ritme heeft om meteen te starten. Radanovic heeft een gebroken neus maar dat zou hem niet echt hinderen.