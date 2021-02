Van ‘frigoboxtoeristen’ tot een eigen ‘Guantanamo’: Leopold Lippens zat nooit verlegen om een straffe uitspraak

Knokke-Heist - Leopold Lippens is een telg van het roemrijke geslacht-Lippens, dat al sinds mensenheugenis de burgemeester van de mondaine kustplaats levert. In totaal zwaaide de flamboyante Lippens meer dan 40 jaar de plak in Knokke. Tijdens zijn bestuur kwam hij meerdere keren in opspraak door zijn controversiële uitspraken.

Leopold Lippens werd op 20 oktober 1941, in volle oorlogstijd, in Knokke geboren als zoon van Léon en Suzanne Lippens. Hij heeft twee oudere zussen, Marie en Elisabeth, en een jongere broer Maurice. Lippens ging al snel in de gemeentepolitiek van Knokke en werd in 1970 schepen van openbare werken. Toen in 1979 burgemeester Emmanuel Desutter volksvertegenwoordiger werd, volgde Lippens hem op als burgervader. De jaren nadien werd Lippens, lid van de partij Gemeentebelangen, telkens opnieuw verkozen. In 2018 haalde hij zelfs maar liefst 7.000 voorkeursstemmen. In totaal zou hij 41 jaar de scepter zwaaien in de kuststad.

De figuur Leopold Lippens bleef doorheen zijn politieke carrière alleszins niet onbesproken. Hij vermeed controversiële uitspraken dan ook niet. Zo wilde hij begin jaren negentig de zogenaamde “frigoboxtoeristen” weren uit Knokke, wat tot een hele polemiek leidde. In 2016 lanceerde Lippens een oproep om illegale migranten op te sluiten in kampen zoals Guantanamo, maar dan zonder hen te folteren.

Foto: rr

Naast burgemeester was Lippens ook een fervent zakenman, net zoals andere leden van het geslacht-Lippens. Leopold was jaar en dag de sterke man achter Compagnie Het Zoute, de machtige vastgoedvennootschap van de familie Lippens en aanverwante adellijke families. In 2007 zette hij een stap opzij als bestuurder, omdat hij de leeftijdgrens van 70 had bereikt en dus niet langer kon aanblijven.

Eind 2017 werd Lippens door de oppositie en de journalistiek belangenvermenging aangewreven door zijn beslissingsmacht als burgemeester en omdat hij nog steeds familiale banden had met Compagnie Het Zoute. Begin 2020 opende het West-Vlaamse parket een onderzoek naar mogelijke belangenvermenging door Lippens. Zo zou hij als burgemeester hebben deelgenomen aan gemeenteraadsdebatten over de omvorming van de Tolpaertpolder tot bouwgebied, waar zijn familie belangen in zou hebben gehad.

Lippens maakte er geen geheim van dat hij burgemeester wilde blijven in Knokke. Zelf vond hij 104 een mooie leeftijd om te stoppen. Enkele jaren geleden onderging Lippens al wel een hartoperatie. En in november 2020 had gemeentebestuur laten weten dat Lippens het wegens gezondheidsproblemen kalmer aan zou doen. Een maand later maakte de burgemeester bekend dat hij leukemie had. Leopold, die door zijn adellijke wortels ook graaf was, laat zoon Valery en dochters Justine en Julie na.

