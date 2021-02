“Je conditie verbetert, maar ondertussen loop je je lijf kapot”: de sensor die ons beter moeten laten trainen

Rond onze borstkas hangt al een hartslagmeter als we gaan lopen, rond onze pols al een smartwatch. En nu komt daar mogelijk nog een band rond ons middel bij. Met die band wil RunEasi, een spin-off van de KU Leuven, ervoor zorgen dat we in de toekomst volledig blessurevrij aan onze conditie kunnen werken. Alsof je kinesist altijd meeloopt.

From zero to hero. En dat het liefst zo snel mogelijk. De Ten Miles van Antwerpen binnen drie weken? Oké! Een marathon binnen acht weken? Schrijf me maar in! Eens we onze loopschoenen aantrekken, willen ...